Этого следует избегать: ошибки, которые совершает каждый второй при зарядке своего смартфона
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Советы, как продлить срок службы вашего мобильного телефона
Сегодня каждый зависит от своего смартфона. Никто не может обойтись без него, и это также причина, по которой мы спешим перезарядить его, как только батарея разрядится. Однако то, как мы это делаем, может иметь серьезные последствия для наших телефонов.
О вредных привычках, от которых необходимо избавиться, чтобы сохранить автономность аккумулятора и продлить срок службы смартфона, рассказывает портал santeplus. Их совершает каждый.
Каких ошибок следует избегать при зарядке смартфона?
- Не заряжайте гаджет "холодным" или "горячим"
Одна из самых распространенных ошибок. Не включайте смартфон в розетку, как только вернетесь домой с очень холодных или очень жарких температур. Подождите пока гаджет не остынет/нагреется до комнатной температуры.
- Не оставляйте смартфон на солнце, пока он подключен к сети
Подключение смартфона к сети, когда он находится на солнце, может привести к необратимому повреждению. Температура вашего устройства и так повышается, но если вдобавок вы забудете его на солнце, оно перегреется.
- Не давайте аккумулятору полностью разрядиться
Не следует ждать, пока телефон достигнет 0%, чтобы подключить его к зарядке. Просто старайтесь поддерживать заряд мобильного аккумулятора выше 30% и избегайте заряда выше 80%.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ускорить зарядку телефона. Есть два простых способа сделать это, не навредив батарее.