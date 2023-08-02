Этого следует избегать: ошибки, которые совершает каждый второй при зарядке своего смартфона

Советы, как продлить срок службы вашего мобильного телефона

Сегодня каждый зависит от своего смартфона. Никто не может обойтись без него, и это также причина, по которой мы спешим перезарядить его, как только батарея разрядится. Однако то, как мы это делаем, может иметь серьезные последствия для наших телефонов.

О вредных привычках, от которых необходимо избавиться, чтобы сохранить автономность аккумулятора и продлить срок службы смартфона, рассказывает портал santeplus. Их совершает каждый.

Каких ошибок следует избегать при зарядке смартфона?

Не заряжайте гаджет "холодным" или "горячим"

Одна из самых распространенных ошибок. Не включайте смартфон в розетку, как только вернетесь домой с очень холодных или очень жарких температур. Подождите пока гаджет не остынет/нагреется до комнатной температуры.

Не оставляйте смартфон на солнце, пока он подключен к сети

Подключение смартфона к сети, когда он находится на солнце, может привести к необратимому повреждению. Температура вашего устройства и так повышается, но если вдобавок вы забудете его на солнце, оно перегреется.

Не давайте аккумулятору полностью разрядиться

Не следует ждать, пока телефон достигнет 0%, чтобы подключить его к зарядке. Просто старайтесь поддерживать заряд мобильного аккумулятора выше 30% и избегайте заряда выше 80%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как ускорить зарядку телефона. Есть два простых способа сделать это, не навредив батарее.