Что делать, если в телефоне "хозяйничает вирус": три важных шага
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Не стоит медлить, а скорее спасать любимый гаджет
Смартфоны, как персональные устройства, стали очень популярными и, как следствие, они стали подвержены угрозе вредоносных программ. В связи с этим хакеры начали активно разрабатывать "вирусы" и вредоносные приложения, которые могут заразить телефоны и обчистить их владельцев до последней копейки.
Если в телефоне есть "вирус", на это может указывать несколько признаков. В случае подозрения на заражение вредоносной программой, необходимо немедленно принять меры для обеспечения безопасности устройства и данных, пишет itechua.
Что делать, если атаковал "вирус"
- Для предотвращения списания денег необходимо извлечь сим-карту. До этого следует сохранить все данные на другом устройстве или в облачном хранилище, чтобы избежать их потери в случае поломки телефона.
- Необходимо загрузить официальное антивирусное приложение с Play Market и использовать его для проверки своего телефона. После завершения проверки можно удалить данное приложение и установить другое, чтобы еще раз убедиться в безопасности устройства.
- Следует тщательно рассмотреть перечень всех установленных приложений на мобильном устройстве и удалить те, которые не нужны.
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