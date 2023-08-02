Что делать, если в телефоне "хозяйничает вирус": три важных шага

Не стоит медлить, а скорее спасать любимый гаджет

Смартфоны, как персональные устройства, стали очень популярными и, как следствие, они стали подвержены угрозе вредоносных программ. В связи с этим хакеры начали активно разрабатывать "вирусы" и вредоносные приложения, которые могут заразить телефоны и обчистить их владельцев до последней копейки.

Если в телефоне есть "вирус", на это может указывать несколько признаков. В случае подозрения на заражение вредоносной программой, необходимо немедленно принять меры для обеспечения безопасности устройства и данных, пишет itechua.

Что делать, если атаковал "вирус"

Для предотвращения списания денег необходимо извлечь сим-карту. До этого следует сохранить все данные на другом устройстве или в облачном хранилище, чтобы избежать их потери в случае поломки телефона. Необходимо загрузить официальное антивирусное приложение с Play Market и использовать его для проверки своего телефона. После завершения проверки можно удалить данное приложение и установить другое, чтобы еще раз убедиться в безопасности устройства. Следует тщательно рассмотреть перечень всех установленных приложений на мобильном устройстве и удалить те, которые не нужны.

Ранее мы писали о функции, которая молниеносно разряжает смартфон. Все пользователи "юзают" ее постоянно.