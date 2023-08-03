Удастся избежать всевозможных поломок: впредь выключайте свой ноутбук только так

Следуя этому ценному совету, вы сможете сохранить жизнь своему ноутбуку

Портативный ПК, получивший высокую оценку за свою практичность, позволяет работать из любого места. Однако многие пользователи до сих пор не знают, как правильно выключать свой гаджет, чтобы не повредить его аккумулятор.

Большинство пользователей просто нажимают и долго держат кнопку "включение/выключение", ожидая, когда ноутбук внезапно выключится и отобразится черный экран. Но этот метод принудительного выключения, может иметь ужасные последствия для работы вашего ноутбука, пишет santeplus.

Чтобы избежать этого, существует простая процедура, которая не даст вам в конечном итоге получить поврежденные файлы, поврежденную материнскую плату, медленный или неработающий ноутбук.

Как правильно выключать ноутбук

Убедитесь, что на вашем ноутбуке не открыты никакие файлы, папки, программы. Если что-то открыто — закройте все вкладки. Не забудьте перед выключением ноутбука убедиться, что никакое системное обновление вашего ПК не запущено. Всегда отдавайте предпочтение методу "Пуск — Вкл./Выкл." ноутбука.

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