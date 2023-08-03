Забудут про кнопочный телефон: как сделать смартфон удобным для пожилых людей

Можно увеличить шрифт, элементы экрана, и не только

Из-за кажущейся сложности использования, пожилые люди часто предпочитают кнопочные телефоны. Однако, изменив некоторые настройки, можно сделать современный смартфон комфортным для пожилого человека.

Об этом рассказал портал itechua.

Увеличение шрифта

Мелкий шрифт крайне неудобен для людей в возрасте, но это легко исправить. Нужно в настройках выбрать вкладку "Экран", раздел "Размер шрифта" и установить максимальный шрифт. Так пожилой человек без проблем сможет находить контакт и читать сообщения.

Включение зума экрана

Часто пожилым людям тяжело работать со смартфоном, так как им сложно попасть по небольшим элементам. Из-за случайных нажатий человек может решить, что ему не под силу пользование сенсорным экраном. Смартфоны на Android версии 7.0 и выше имеют функцию масштабирования экрана. Активировав ее, можно значительно увеличить все элементы, вкладки, строки и остальное. Пожилому человеку будет гораздо проще нажимать на необходимую папку или контакт. Для этого в настройках нужно выбрать вкладку "Экран" и увеличить масштаб в разделе "Масштаб изображения на экране".

Использование нестандартной клавиатуры

Стандартные клавиатуры смартфонов очень маленькие и пожилому человеку сложно попасть по нужному символу. Тут может помочь установка клавиатуры увеличенного размера из магазина приложений.

Помощь голосового ассистента

Голосовой помощник упростит работу с устройством для человека в возрасте. Он может выполнять элементарные команды, например позвонить кому-то из контактов. Также он может рассказывать о погоде, управлять некоторыми функциями телефона, включать некоторые программы.

Установка специального лаунчера

Лаунчер — это системная оболочка, предоставляющая широкие возможности для персонализации устройства. Существует много лаунчеров, которые делают пользование смартфоном проще. Некоторые делает все элементы больше, имеют кнопку SOS, отправляющую экстренное смс на заданный номер. Также есть программы, позволяющие отслеживать смартфон по GPS для безопасности пожилого человека. Кроме того, можно вести "удаленное управление" смартфоном, совершая простые действия. Найти лаунчеры можно в интернете.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие простые действия при регулярном выполнении ускорят работу телефона и продлят его "жизнь".