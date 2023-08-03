Лучшее место для Wi-Fi роутер в квартире: разместите маршрутизатор там и проблем с интернетом не будет

Советы и рекомендации, как найти наилучшее место для вашего маршрутизатора

Сегодня трудно обойтись без Интернета, и нам всегда нужно хорошее соединение, чтобы работать или отдыхать. Чтобы избежать проблемы плохого интернета, важно найти правильное место для вашего роутера.

Чтобы избежать проблем с подключением к вашему Wi-Fi, маршрутизатор должен быть размещен как можно выше в вашем доме, пишет santeplus. К примеру, его можно повесить высоко на стене. Это лучшее место, чтобы не создавать помех вашей интернет-сети.

Для достижения наилучших результатов поместите маршрутизатор на возвышенность. И, прежде всего, избегайте бетонных стен и гипсокартона.

Не забывайте, что антенны вашего Wi-Fi роутера излучают в нескольких разных направлениях и поэтому лучше поставить его в центре вашего дома, чтобы обеспечить хорошую связь дома. И самое главное, не ставьте роутер в угол!

Также не стоит ставить роутер на кухне. Там полно помех, которые будут прерывать ваше интернет-соединение. Помимо этого, не рекомендуется запирать маршрутизатор Wi-Fi в предмете мебели. Это уменьшает подключение вашей точки беспроводного доступа.

Раньше мы рассказывали, как увеличить радиус действия WiFi на весь дом. Есть один хитрый трюк с фольгой, работающий безотказно.