Почему нужно заряжать смартфон от розетки, а не через USB-порт: не все знают

Узнайте, чем этот способ лучше именно для вас

Существует два обычных способа зарядки мобильного устройства. Первый метод — это использование зарядного устройства, которое вставляется в розетку. Второй метод — это подключение кабеля к USB-порту на персональном компьютере (ПК), ноутбуке или телевизоре.

Многих пользователей волнует, какой из этих методов является более быстрым. Все же стоит заряжать смартфон по стандартному способу, пишет itechua.

Почему лучше заряжать телефон через розетку

Данное действие выполняется с целью предотвращения проблем с низким током. Если заряжать гаджет через компьютер, это может привести к недостатку энергии и, как следствие, заряд аккумулятора будет увеличиваться слишком медленно.

При отсутствии доступа к стандартному источнику зарядки можно воспользоваться USB-портом ноутбука или другого устройства. Такой вариант может быть полезен, особенно во время поездок, когда батарея заряжается медленнее, но это позволяет владельцу гаджета продолжать принимать звонки и сообщения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие уловки помогут ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, из-за какой популярной функции смартфон может разряжаться слишком быстро.