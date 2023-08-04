Как зарядить смартфон, если дома нет света: пять полезных советов

Эти нестандартные способы зарядки телефона помогут долгое время оставаться на связи

Повторные отключения света в Украине вскоре могут снова ввести, потому украинцам лучше заранее запасаться полезными лайфхаками. Одним из них является зарядка смартфона в условиях отсутствия электроэнергии дома.

"Телеграф" рассказывает, как можно зарядить телефон нестандартными способами.

Ноутбук

К ноутбуку можно подключить смартфон и в скором времени он зарядится. Однако стоит подчеркнуть, что на самом устройстве должен быть заряд.

Автомобиль

Если в доме нет света, отличным спасителем станет автомобиль, в котором можно быстро подзарядить ваш телефон и оставаться на связи.

Беспроводная колонка

Надеяться, что это устройство зарядит ваш смартфон на все 100% не стоит, однако поддерживать заряд на телефоне с помощью нее можно, пока в доме не включат свет.

Генератор или портативная зарядная станция

Эти устройства являются отличным дополнительным источником света в доме. Кроме того, с помощью них можно заряжать телефон, когда электричество отключают надолго.

Пункт несокрушимости

В отличие от предыдущих способов для этого придется выходить из дома. В Пунктах несокрушимости есть все необходимое для людей на периоды отключения электроэнергии. В них можно также подзарядить свой телефон и оставаться на связи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что для более быстрой зарядки на телефоне необходимо активировать всего одну функцию.