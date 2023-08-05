Сохранит заряд и не только: когда использовать режим полета в телефоне

Этот режим имеет как множество преимуществ, так и свои недостатки

Режим полета в телефоне отключает мобильную связь и передачу других сигналов. Чаще всего эта функция применяется в самолетах, когда смартфоны создают помехи для навигационных систем и датчиков, подключаясь к вышкам сотовой связи. Кроме того, автономный режим в телефоне помогает быстрее его зарядить, поскольку останавливаются и другие процессы, которые могут замедлить зарядку аккумулятора.

Портал itechua предлагает подборку плюсов и минусов использования этой функции. Особо отмечается, что в случае необходимости Wi-Fi и Bluetooth можно включить вручную, не выходя из режима полета.

Автономный режим телефона — зачем и когда включать

У этого режима много преимуществ, поэтому его используют не только в воздухе, но и на земле:

когда ставят устройство на зарядку, так оно заряжается гораздо быстрее;

для экономии заряда аккумулятора — когда этот режим включен, устройство не проверяет состояние всех сетей и не расходует батарею;

на важных встречах, чтобы вызов или сообщение не отвлекли в самый неподходящий момент;

если мешает надоедливая реклама во время использования офлайн-приложений или игр;

ночью — чтобы во время сна не беспокоили сообщения из множества групп или каналов, на которые вы подписаны, при этом будильник сработает нормально.

Но есть и свои недостатки, например — можно пропустить важное сообщение или звонок, если забыли выключить режим полета. Также нельзя пользоваться мобильным интернетом и раздавать его. А если на вашем телефоне не загружены музыкальные треки, то музыку вы тоже не послушаете — в режиме полета не работает и радио.

Раньше мы рассказывали, почему нужно заряжать смартфон от розетки, а не через USB-порт. А также о том, нужно ли заряжать телефон на 100%, действительно ли необходимо прерывать зарядку и как сохранить батарею.