Если очень хочется, то можно: как не угробить телефон, играя во время зарядки

Зарядить телефон можно даже если дома отключили свет. А вот запускать игры на смартфоне в ходе зарядки — идея неоднозначная.

Об этом рассказал портал itechua.

Запуск игр относится к разряду энергозатратных процессов. Процессор и батарея испытывают большую нагрузку, что может вызывать повышенный нагрев телефона.

Последствия перегрева смартфона:

увеличение времени заряда батареи;

более короткий цикл заряда-разряда батареи;

снижение максимальной емкости заряда;

ухудшение работы батареи, выход устройства из строя.

По мнению специалистов, запускать игры на телефоне во время зарядки допустимо. Однако при этом важно соблюдать несколько правил.

Что нужно делать, играя на смартфоне во время зарядки:

следить за температурой устройства;

использовать только оригинальный адаптер для зарядки;

отключить ненужные функции и фоновые программы;

снизить яркость дисплея, отказаться от режима "многозадачности";

не играть длительное время, делать перерывы.

Однако, отмечают специалисты, лучше все же дождаться, когда смартфон зарядится, отключить его и спокойно запустить игру.

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