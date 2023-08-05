Как не стоит заряжать любимый смартфон: плохо, что многие так делают

Объясняем, как ставить смартфон на зарядку, чтобы не навредить аккумулятору

Многие люди привыкли заряжать свои мобильные телефоны и оставлять их в сети на всю ночь, пока они спят. Но это плохая привычка, поскольку заряжая батарею до 100%, это может привести к серьезным повреждениям аккумулятора.

Споры о наилучшем уровне заряда мобильного телефона продолжаются. Однако все эксперты согласны в том, что не стоит заряжать телефон до 100%. Об этом пишет itsider.

Как лучше заряжать смартфон

Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд в пределах от 20% до 80%. Конечно, полная зарядка до 100% не нанесет вашему телефону сразу же вреда. Но со временем это может привести к изменениям в автономной работе батареи, так как чрезмерная зарядка создает значительную нагрузку на аккумулятор.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.

Также мы рассказывали, какие уловки помогут ускорить зарядку мобильного телефона. А еще мы писали, из-за какой популярной функции смартфон может разряжаться слишком быстро.