Когда телефон брать в руки ни в коем случае нельзя

Есть три причины не делать так со своим мобильным устройством

Чаще всего пользователи берут свои мобильные телефоны в мокрые руки, когда они находятся дома (например, после выполнения гигиенических процедур) или на улице (например, во время отдыха на пляже).

Большинство людей обычно стремятся сразу проверить входящие сообщения и ответить на важные звонки. Однако есть определенная ситуация, когда не следует прикасаться к устройству. Об этом пишет ukr.media.

Перед использованием мобильного телефона стоит тщательно вытереть руки с помощью полотенца или чистой салфетки. Это правило важно соблюдать даже в случае уверенности в защите телефона от влаги.

Почему нельзя брать телефон мокрыми руками

Если пальцы будут мокрыми, то экран телефона будет плохо реагировать на прикосновения. Если телефон будет влажным и выскользнет из рук, то он может упасть и разбиться. Несмотря на все защитные приспособления, влага может все равно задержаться внутри смартфона.

Ранее "Телеграф" объяснял, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали. Названо самое простое решение.