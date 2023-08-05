Укр

Когда телефон брать в руки ни в коем случае нельзя

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Мокрые руки с техникой не дружат Новость обновлена 05 августа 2023, 14:34
Мокрые руки с техникой не дружат. Фото Freepik

Есть три причины не делать так со своим мобильным устройством

Чаще всего пользователи берут свои мобильные телефоны в мокрые руки, когда они находятся дома (например, после выполнения гигиенических процедур) или на улице (например, во время отдыха на пляже).

Большинство людей обычно стремятся сразу проверить входящие сообщения и ответить на важные звонки. Однако есть определенная ситуация, когда не следует прикасаться к устройству. Об этом пишет ukr.media.

Перед использованием мобильного телефона стоит тщательно вытереть руки с помощью полотенца или чистой салфетки. Это правило важно соблюдать даже в случае уверенности в защите телефона от влаги.

Почему нельзя брать телефон мокрыми руками

  1. Если пальцы будут мокрыми, то экран телефона будет плохо реагировать на прикосновения.
  2. Если телефон будет влажным и выскользнет из рук, то он может упасть и разбиться.
  3. Несмотря на все защитные приспособления, влага может все равно задержаться внутри смартфона.

Ранее "Телеграф" объяснял, как высушить промокший смартфон, если его нельзя разобрать на детали. Названо самое простое решение.

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