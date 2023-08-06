Как почистить ноутбук самостоятельно: не спешите относить к мастеру

Если ПК начал шуметь, проблема может быль в пыли

Со временем у каждого не только возникают проблемы с зарядкой телефона, но также ноутбук может стать источником неприятного, громкого шума. Предлагаем ознакомиться с основной причиной этой проблемы и получить рекомендации по его устранению.

Если вы только что приобрели новый ноутбук, то, вероятно, звук, который вы слышите, происходит от обычного вентилятора внутри устройства. Но если ваш ноутбук уже служит вам более года, и ранее такого шума не было, то, возможно, стоит очистить систему охлаждения от скопившейся пыли.

Часто возникающая проблема связана с накоплением пыли в отверстиях устройства. Это приводит к нагреванию компонентов ноутбука, и вентиляторы стараются снизить температуру поверхностей, пишет ukr.media.

Как почистить ноутбук

Необходимо избавиться от небольших твердых частиц внутри компонентов устройства. Иногда это можно осуществить, подставив пылесос к вентиляционным отверстиям ноутбука.

Если это не помогает, придется разобрать ПК. Тем не менее, лучше поручить эту задачу профессионалам, поскольку попытки самостоятельного ремонта могут привести к повреждению отдельных компонентов устройства.

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