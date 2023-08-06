Секрет для сохранения заряда на телефоне: нужно включить всего одну функцию

Этот простой лайфхак поможет сохранить работоспособность гаджета

Частая зарядка телефона входит в список тех вещей, которые "убивают" смартфон. Увеличить продолжительность службы гаджета можно с помощью одного простейшего лайфхака. Для этого нужно активировать всего одну функцию на телефоне — авиарежим.

"Телеграф" рассказывает, как этот простой и необычный способ сохранит зарядку на вашем устройстве длительное время.

Хотя функция авиарежима в телефоне изначально вводилась для ее активации во время нахождения на борту самолета, она стала полезной и в других ситуациях. Например, такая опция помогает держать зарядку на телефоне, что моет очень пригодится в экстренной ситуации или же чтобы не заряжать смартфон по несколько раз в день.

Так, при активации авиарежима на устройстве отключается передача данных и оно переходит в автономный режим. Эта функция отключает все сетевые возможности вашего телефона (Bluetooth, Wi-Fi и GPS). Это в свою очередь уменьшает потребление заряда и увеличивает время работы гаджета.

Также авиарежим можно активировать, чтобы зарядить телефон быстрее. В данном случае действует тот же принцип — отключаются все беспроводные сигналы, энергопотребление снижается и таким образом ускоряется время зарядки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно следует заряжать мобильный телефон и нужно ли ждать, пока батарея зарядится на все 100%.