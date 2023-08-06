Секрет для сохранения заряда на телефоне: нужно включить всего одну функцию
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Этот простой лайфхак поможет сохранить работоспособность гаджета
Частая зарядка телефона входит в список тех вещей, которые "убивают" смартфон. Увеличить продолжительность службы гаджета можно с помощью одного простейшего лайфхака. Для этого нужно активировать всего одну функцию на телефоне — авиарежим.
"Телеграф" рассказывает, как этот простой и необычный способ сохранит зарядку на вашем устройстве длительное время.
Хотя функция авиарежима в телефоне изначально вводилась для ее активации во время нахождения на борту самолета, она стала полезной и в других ситуациях. Например, такая опция помогает держать зарядку на телефоне, что моет очень пригодится в экстренной ситуации или же чтобы не заряжать смартфон по несколько раз в день.
Так, при активации авиарежима на устройстве отключается передача данных и оно переходит в автономный режим. Эта функция отключает все сетевые возможности вашего телефона (Bluetooth, Wi-Fi и GPS). Это в свою очередь уменьшает потребление заряда и увеличивает время работы гаджета.
Также авиарежим можно активировать, чтобы зарядить телефон быстрее. В данном случае действует тот же принцип — отключаются все беспроводные сигналы, энергопотребление снижается и таким образом ускоряется время зарядки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно следует заряжать мобильный телефон и нужно ли ждать, пока батарея зарядится на все 100%.