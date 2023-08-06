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Не спешите нести в ремонт: что делать, если телефон стал плохо заряжаться

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Многие смартфоны со временем начинают плохо заряжаться
Многие смартфоны со временем начинают плохо заряжаться. Фото pixabay.com

Если замена шнура не помогла, воспользуйтесь этим способом

Многие в определенный момент времени сталкиваются с такими проблемами как медленная или нестабильная зарядка телефона. Но прежде чем нести гаджет в ремонтную мастерскую, можно попробовать решить этот вопрос дома самостоятельно.

Как рассказывает Lifehacker, причиной проблем при зарядке может быть загрязнение порта.

На сегодняшний день многие постоянно носят с собой телефон, из-за чего в отверстия в нем со временем может набиться пыль и грязь, — и это со временем может замедлить зарядку гаджета, а потом и вовсе вызвать перебои в процессе зарядки и полный отказ порта заряжаться.

Но есть и хорошая новость: почистить порт можно дома самостоятельно с помощью подручных средств. Подойдет инструмент, который используется для вытягивания SIM-карты, зубочистка или тонкий кусочек пластика.

Инструмент следует вставить в гнездо зарядки и плавно переместить его внутри, собирая на него скопившуюся грязь, после чего вытащить. Это действие можно повторить несколько раз, чтобы удалить все загрязнение постепенно.

Но следует быть очень осторожным, ведь в порту есть тонкие контакты, которые соединяют телефон с зарядкой, и их можно повредить. Особенно внимательным нужно быть при очистке девайса с портом USB-C, где есть дополнительная часть посередине.

Если указанные манипуляции не помогли решить проблему, то стоит все же обратиться к мастеру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как ускорить зарядку телефона сразу в несколько раз.

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#Зарядка #Телефон #Лайфхак