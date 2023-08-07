Громкость звука в телефоне на максимуме, но хочется еще громче: как сделать

Узнайте, как выйти за "рамки" и увеличить порог звука на своем смартфоне

Некоторые модели телефонов не имеют хорошего звучания, но это не означает, что сами устройства некачественные. Возможно, их динамики не спроектированы для воспроизведения высоких частот. Но существует способ решить эту проблему, сделав одно маленькое усилие.

У каждого мобильного устройства имеется определенный уровень звуковой мощности. Но стоит помнить, что превышение громкости может повредить динамики или наушники. Об этом пишет itechua.

Как сделать громкость на смартфоне еще больше

Если заметили, что громкость звука на вашем смартфоне недостаточна, можно попробовать загрузить специальные приложения из Play Маркет. Там представлено множество таких приложений, и вы обязательно найдете то, что вам нужно.

Но не стоит ожидать от них чудес, и некоторые из них могут подходить только для определенных моделей телефонов. Тем не менее такие программы для усиления звука обеспечат более громкое воспроизведение фильмов и музыки.

Если вы воспользуетесь функцией поиска, вы сможете отыскать подходящее приложение для вашей модели. Это приложение будет полезно для улучшения звучания фильмов с изначально низкой громкостью, игр, голосовых вызовов и, разумеется, музыки.

Ранее ми писали, что предпринять, если в телефоне есть вирус. Не следует терять время, а лучше немедленно спасать свой любимый гаджет.