Низкий заряд — не проблема: 3 секрета продления жизни батареи

Ваш гаджет сможет долго работать даже на низком заряде

Телефон имеет свойство разряжаться в самые неподходящие моменты, но этого можно избежать, если знать некоторые хитрости.

Эксперты рассказали, какие три лайфхака помогут сохранить заряд вашего гаджета.

Измените яркость экрана

Уменьшить яркость экрана можно в настройках. Все дело в том, что смартфоном с тусклым дисплеем будет работать гораздо дольше.

Также вам следует отказаться от ярких обоев. Чем темнее будет фон — тем больше прослужит батарея.

Отключите ненужные приложения

Даже если вы не пользуетесь каким-либо приложением, оно будет работать в фоновом режиме. В таком случае вам стоит пересмотреть их список и удалить те, которые вам не нужны.

Если приложение может понадобиться позже, то можно его не удалять, а обойтись принудительной остановкой работы.

Откажитесь от лишних функций

Если вы не пользуетесь Wi-Fi, Bluetooth и прочими функциями, то лучше их отключить. Все дело в том, что они "поедают" довольно много заряда, но при этом далеко не всегда нужны.

Еще одна хитрость — активировать режим "В полёте", но в таком случае вы останетесь без сети.

Ранее "Телеграф" писал о том, что как ускорить зарядку телефона сразу в несколько раз.