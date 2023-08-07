До какого процента нельзя разряжать телефон: батарее придет конец

Давать смартфону полностью "сесть" — очень плохая привычка

Вопрос о том, до какого процента нужно заряжать мобильный телефон, остается дискуссионным. Что точно известно, не рекомендуется полностью разряжать гаджет.

Нельзя позволять заряду достигать нулевой отметки, иначе батарея смартфона быстро испортится. Об этом говорится в материале Guidingtech.

Так, нет конкретного процента, при котором следует начинать зарядку. Но обычно рекомендуется не допускать разряда аккумулятора до нуля. Это плохо влияет на работу батареи и сокращает ее срок службы.

Гаджеты Apple, к примеру, оповещают пользователей о низком уровне заряда, когда он достигает 20%. Кроме того, частая частичная зарядка лучше для аккумулятора iPhone, чем нечастая полная зарядка.

Пользователям не стоит ждать, пока батарея исчерпает энергию. Лучше подключать смартфон к сети при 30, 40 или 60 процентах, чтобы не рисковать, что заряд упадет ниже минимально допустимых 20%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие уловки помогут продлить жизнь батареи телефона. А еще мы писали, какую функцию нужно включить для сохранения заряда вашего гаджета.