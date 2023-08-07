Можно ли оставлять iPhone на зарядке на всю ночь: важный нюанс

Ночная зарядка может быть удобной, но есть подвох

Многие пользователи предпочитают оставлять мобильный телефон на зарядке, пока спят. Если у вас iPhone, то есть простой способ избежать так называемой перезарядки.

Безопасно ли оставлять iPhone на зарядке на ночь? Да, абсолютно, но если активировать функцию Apple Optimized Battery Charging. Об этом говорится в материале Guidingtech.

Так, опция оптимизированной зарядки позволяет набрать 80% — именно этот процент рекомендуется для продления срока службы батареи. С помощью вышеуказанной функции гаджет будет отключаться от сети, что поможет не допустить перегрева. Поэтому без тревоги пользуйтесь "ночной зарядкой", если включена настройка Optimized Battery Charging.

Кроме того, пользователи могут настроить оповещение о полной зарядке и разрядке аккумулятора. Сигналы помогут вам контролировать заряд, чтобы батарея вашего гаджета прослужила намного дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, до какого процента нельзя разряжать мобильный телефон. А еще мы писали о распространенных ошибках пользователей при зарядке смартфона, которые портят и устройство, и аккумулятор.