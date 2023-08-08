Три "золотых" правила зарядки iPhone: смартфон прослужит дольше

Очень важен процент заряда, который вы сохраняете на гаджете

Если заряжать смартфон правильно, то это поможет продлить срок его службы, а "здоровая" батарея увеличит автономное время работы гаджета. Определенные правила зарядки существуют и для iPhone.

Пользователям iPhone стоит обратить внимание на три важных нюанса. Об этом говорится в материале Guidingtech.

"Золотые" правила зарядки смартфона:

Не заряжайте iPhone более чем на 100%. Более удачный вариант – 80%, достигать максимального процента каждый раз не нужно.

Старайтесь не разряжать аккумулятор ниже 20%. Обычно телефон оповещает о низком уровне энергии.

Частые частичные зарядки предпочтительнее редких полных зарядок.

Как часто нужно заряжать телефон? На этот вопрос нет конкретного ответа. Однако вы можете заряжать свой iPhone так часто, как вам нужно, просто не допускайте разрядки ниже 20%. Если следовать трем вышеуказанным правилам, то гаджет будет дольше работать без подзарядки, а "жизнь" аккумулятора увеличится.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. А еще мы писали, как ускорить зарядку смартфона с помощью простых трюков.