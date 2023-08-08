Телефон будет работать круглосуточно: четыре настройки, чтобы сэкономить заряд
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С помощью простых уловок вы продлите автономное время работы гаджета
Если ваш мобильный телефон быстро разряжается, стоит заглянуть в настройки. Сэкономить заряд гаджета очень просто без лишних хлопот.
Чтобы iPhone дольше оставался заряженным, пользователям стоит воспользоваться четырьмя уловками. Об этом говорится в материале Guidingtech.
Пользователи могут продлить автономное время работы телефона. Для этого обратите внимание на эти настройки:
- Включите автояркость. Эта функция есть в любом смартфоне.
- Отключите фоновое обновление для определенных или всех приложений. Не стоит излишне нагружать гаджет.
- Проверьте, какие приложения потребляют заряд батареи, и соответственно отключите/удалите их. Такая "ревизия" заметно сэкономит драгоценные проценты.
- Включите режим низкого энергопотребления, когда телефон не используется. Самый простой способ сохранить батарею полной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как уберечь мобильный телефон от перегрева. Пользователям стоит знать о простых правилах. А еще мы писали, можно ли оставлять смартфон долго в розетке и вредит ли ночная зарядка гаджету.