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Телефон будет работать круглосуточно: четыре настройки, чтобы сэкономить заряд

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Оптимизируйте настройки iPhone Новость обновлена 08 августа 2023, 11:48
Оптимизируйте настройки iPhone. Фото Freepik

С помощью простых уловок вы продлите автономное время работы гаджета

Если ваш мобильный телефон быстро разряжается, стоит заглянуть в настройки. Сэкономить заряд гаджета очень просто без лишних хлопот.

Чтобы iPhone дольше оставался заряженным, пользователям стоит воспользоваться четырьмя уловками. Об этом говорится в материале Guidingtech.

Пользователи могут продлить автономное время работы телефона. Для этого обратите внимание на эти настройки:

  • Включите автояркость. Эта функция есть в любом смартфоне.
  • Отключите фоновое обновление для определенных или всех приложений. Не стоит излишне нагружать гаджет.
  • Проверьте, какие приложения потребляют заряд батареи, и соответственно отключите/удалите их. Такая "ревизия" заметно сэкономит драгоценные проценты.
  • Включите режим низкого энергопотребления, когда телефон не используется. Самый простой способ сохранить батарею полной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уберечь мобильный телефон от перегрева. Пользователям стоит знать о простых правилах. А еще мы писали, можно ли оставлять смартфон долго в розетке и вредит ли ночная зарядка гаджету.

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#Мобильный телефон #Смартфон #Телефон