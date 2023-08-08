Телефон будет работать круглосуточно: четыре настройки, чтобы сэкономить заряд

С помощью простых уловок вы продлите автономное время работы гаджета

Если ваш мобильный телефон быстро разряжается, стоит заглянуть в настройки. Сэкономить заряд гаджета очень просто без лишних хлопот.

Чтобы iPhone дольше оставался заряженным, пользователям стоит воспользоваться четырьмя уловками. Об этом говорится в материале Guidingtech.

Пользователи могут продлить автономное время работы телефона. Для этого обратите внимание на эти настройки:

Включите автояркость. Эта функция есть в любом смартфоне.

Эта функция есть в любом смартфоне. Отключите фоновое обновление для определенных или всех приложений. Не стоит излишне нагружать гаджет.

для определенных или всех приложений. Не стоит излишне нагружать гаджет. Проверьте, какие приложения потребляют заряд батареи, и соответственно отключите/удалите их. Такая "ревизия" заметно сэкономит драгоценные проценты.

и соответственно отключите/удалите их. Такая "ревизия" заметно сэкономит драгоценные проценты. Включите режим низкого энергопотребления, когда телефон не используется. Самый простой способ сохранить батарею полной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как уберечь мобильный телефон от перегрева. Пользователям стоит знать о простых правилах. А еще мы писали, можно ли оставлять смартфон долго в розетке и вредит ли ночная зарядка гаджету.