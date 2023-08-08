Как ускорить зарядку телефона: два обязательных правила, о которых все забывают

Если вы пользуетесь смартфоном, пока он заряжается, на быстрый результат не надейтесь

Иногда нужно подзарядить мобильный телефон как можно быстрее. Для этого пользователям нужно соблюдать несколько простых правил.

Обратите на два важных нюанса, если хотите ускорить зарядку смартфона. Об этом идет речь в материале Guidingtech.

Правило №1. Не используйте телефон во время зарядки.

Дайте вашему гаджету зарядиться и постарайтесь не задействовать ресурсоемкие функции в этот момент. Выполнение "тяжелых" задач, таких как игры или видеозвонки, будет способствовать выделению большего количества тепла и может помешать нормальной зарядке аккумулятора.

Правило №2. Закройте все приложения, работающие в фоновом режиме.

Даже если вы не касаетесь гаджета, когда он подключен к сети, еще не означает, что все программы "спят". Некоторые приложения, работающие в фоновом режиме, могут "красть" энергию смартфона во время зарядки. Если телефон долго заряжается, попробуйте закрыть все приложения, перезагрузить устройство и уже тогда подсоединить зарядный кабель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, вредит ли ночная зарядка батарее телефона. А еще мы писали, до какого процента не рекомендуется заряжать смартфон.