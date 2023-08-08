Смартфоны тоже "страдают" от жары: что можно и чего нельзя делать, если телефон перегрелся в жару

Резкие перепады температур могут привести к поломке телефона

Смартфон часто перегревается, особенно в летнюю жару, которая в Украине достигает местами 60 градусов. Чтобы не испортить гаджет, нужно немедленно его остудить. Однако делать это нужно проверенными способами и ни в коем случае нельзя класть телефон в холодильник, даже если очень хочется.

На портале Root-nation дали несколько дельных советов на тот случай, если телефон уже перегрелся и профилактические меры не помогут.

Первым делом нужно снять с гаджета защитный чехол. Он выполняет не только защитную функцию, но и выступает в роли "толстого свитера", лишая смартфон любой вентиляции. Также нужно отключить все ненужные приложения, беспроводную связь и уменьшить яркость экрана, чтобы снизить нагрузку на батарею смартфона. Чем меньше энергии он потребляет, тем меньше нагревается. Если есть возможность включить режим экономии заряда батареи, лучше сделать это.

Чтобы телефон начал охлаждаться, положите его в затененное и хорошо проветриваемое место. Также можно использовать кондиционер или вентилятор авто для этих целей, еще подойдут подставки для ноутбуков с дополнительными кулерами.

Как категорически нельзя охлаждать телефон

Если телефон горячий, то не стоит класть его в холодильник и тем более в морозилку. Несмотря на то, что там прохладная температура, которая быстро охладит телефон, делать этого категорически нельзя — она слишком низкая для смартфона.

Казалось бы, осенью и зимой на улице тоже холодно, но телефоны работают. Но стоит помнить о том, что резкий перепад температуры может нанести вред электронике. В первую очередь за счет конденсации влаг, а во вторую — неравномерной степенью температурного сжатия различных материалов, из-за чего может треснуть стекло или плата смартфона.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, действительно ли быстрая зарядка плохо влияет на батарею смартфона и как правильно заряжать гаджет.