Защитит от хакеров и не только: пять случаев, когда нужно отключить популярную функцию на телефоне

В густонаселенных районах и в часы большой загруженности сетей 4G, качество связи снижается

Сеть 4G на смартфоне увеличивает скорость интернета и дает более широкие возможности по использованию приложений, однако в некоторых ситуациях ее лучше отключать.

О них рассказал портал itechua.

Места с плохим покрытием сети 4G

За городом, либо в месте с плохим покрытием LTE, переход на 3G подключение поможет не только существенно повысить качество связи, но и сохранит уровень заряда батареи. Нсли не отключить 4G, устройство будет постоянно "мониторить" наличие вышек LTE и "перепрыгивать" на более доступные стандарты в зависимости от приоритета и силы их сигнала. Это увеличивает расход энергии аккумулятора. Чтобы этого избежать, в меню "режим сети" нужно выбрать режим "Только 3G" или "Только 2G", если интернет совсем не нужен.

Большая загруженность сети 4G

В густонаселенных районах и в часы большой загруженности сетей 4G, качество связи снижается. Переход в режим сети 3G поможет этого избежать. Скорость соединения 3G сетей, особенно в густонаселенных районах и в часы пик может быть даже выше, чем скорость 4G.

Тарифный план с лимитированным интернетом

Когда тарифный план предусматривает ограничение на потребление и раздачу трафика, переход на сети третьего поколения поможет избежать перерасхода трафика особо "прожорливыми" приложениями.

Передача важных данных

Согласно исследованиям группы ученых из Рурского и Нью-Йоркского университетов, сети 4G более подвержены кибератакам, чем их предшественники. Причина в проблемах при передаче 4G пакетов на уровне проверки их целостности. При передаче данных через сети четвертого поколения, хакерам проще перехватывать и модифицировать зашифрованные пакеты данных.

Ночное время

Многие приложения запрашивают доступ к интернету даже в фоновом режиме работы телефона. Это расходует и трафик и заряд аккумулятора. Избежать этого поможет как минимум отключение режима 4G на смартфоне ночью, а еще лучше полностью перекрывать передачу мобильных данных.

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