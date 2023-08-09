Что вы делаете не так: семь причин, из-за которых телефон медленно заряжается

Обратите внимание на качество зарядного устройства и не трогайте смартфон, пока он подключен к питанию

Нередко нужно подзарядить мобильный телефон как можно быстрее, но гаджет набирает заряд очень долго. С чем это может быть связано?

Если смартфон заряжается медленно, обратите внимание на семь частых причин. Об этом рассказывает материал Guidingtech.

Узнать, почему телефон медленно заряжается, помогут эти распространенные причины:

Вы не используете совместимый адаптер быстрой зарядки.

Вы применяете беспроводную зарядку для подзаряжания телефона.

Вы заряжаете смартфон с помощью ноутбука.

Ваши аксессуары для зарядки устарели и повреждены.

Для зарядки гаджета необходимо использовать правильный кабель хорошего качества.

Вы постоянно пользуетесь смартфоном, пока он заряжается.

Ваше устройство нагревается во время процесса.

Чтобы ускорить зарядку гаджета, подберите качественные, исправные и совместимые с вашим устройством зарядные аксессуары. Настенная розетка позволит пополнить энергию быстрее, чем кабель USB и ноутбук или беспроводной метод. Кроме того, не включайте "тяжелые" приложения, пока телефон подключен к сети. Подробнее о способах ускорения зарядки вашего устройства "Телеграф" рассказывал ранее.