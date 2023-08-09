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Что вы делаете не так: семь причин, из-за которых телефон медленно заряжается

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Заряжайте гаджет правильно Новость обновлена 09 августа 2023, 16:01
Заряжайте гаджет правильно. Фото Pixabay

Обратите внимание на качество зарядного устройства и не трогайте смартфон, пока он подключен к питанию

Нередко нужно подзарядить мобильный телефон как можно быстрее, но гаджет набирает заряд очень долго. С чем это может быть связано?

Если смартфон заряжается медленно, обратите внимание на семь частых причин. Об этом рассказывает материал Guidingtech.

Узнать, почему телефон медленно заряжается, помогут эти распространенные причины:

  • Вы не используете совместимый адаптер быстрой зарядки.
  • Вы применяете беспроводную зарядку для подзаряжания телефона.
  • Вы заряжаете смартфон с помощью ноутбука.
  • Ваши аксессуары для зарядки устарели и повреждены.
  • Для зарядки гаджета необходимо использовать правильный кабель хорошего качества.
  • Вы постоянно пользуетесь смартфоном, пока он заряжается.
  • Ваше устройство нагревается во время процесса.

Чтобы ускорить зарядку гаджета, подберите качественные, исправные и совместимые с вашим устройством зарядные аксессуары. Настенная розетка позволит пополнить энергию быстрее, чем кабель USB и ноутбук или беспроводной метод. Кроме того, не включайте "тяжелые" приложения, пока телефон подключен к сети. Подробнее о способах ускорения зарядки вашего устройства "Телеграф" рассказывал ранее.

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#Смартфон #Зарядка #Телефон