Почему телефон тормозит? Шесть распространенных причин

Смартфон может медлить из-за дефицита памяти и не только

Если ваш мобильный телефон, Android или iPhone, работает слишком медленно, не спешите обращаться в сервис или подыскивать новую модель. Самое главное – выяснить, почему гаджет стал "тормозить".

Если ваш смартфон стал очень медленным, то обратите внимание на шесть распространенных причин. Об этом пишет издание Readerʼs Digest.

Почему телефон тормозит? Возможно, суть проблема кроется в одной из этих частых причин:

У вас мало места для хранения. Следует выполнить ревизию, убрав ненужные файлы и приложения.

Следует выполнить ревизию, убрав ненужные файлы и приложения. У вас плохое соединение Wi-Fi. Плохое соединение приводит к зависанию гаджета при попытке загрузить обновления и веб-страницы.

Плохое соединение приводит к зависанию гаджета при попытке загрузить обновления и веб-страницы. Операционная система вашего телефона устарела. Обязательно загружайте обновления, чтобы исправить ошибки и проблемы, по которым и происходит замедление работы гаджета. Более того, обновления способствуют тому, чтобы смартфон работал быстрее.

Кэш вашего телефона или оперативная память заполнены. Очистите смартфон от всего лишнего – и он начнет "летать".

Очистите смартфон от всего лишнего – и он начнет "летать". У вас слишком много приложений. Удалите программы, которые вы не используете.

Удалите программы, которые вы не используете. Батарея вашего телефона старая. Из-за аккумулятора, у которого истекает срок годности, снижается производительность устройства и скорость обработки. Возможно, стоит заменить батарею на новую.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему смартфон может медленно заряжаться. Обратите внимание на качество зарядного устройства и не трогайте смартфон, пока он подключен к питанию.