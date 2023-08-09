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Почему телефон тормозит? Шесть распространенных причин

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Как ускорить работу смартфона Новость обновлена 09 августа 2023, 17:32
Как ускорить работу смартфона. Фото pexels.com

Смартфон может медлить из-за дефицита памяти и не только

Если ваш мобильный телефон, Android или iPhone, работает слишком медленно, не спешите обращаться в сервис или подыскивать новую модель. Самое главное – выяснить, почему гаджет стал "тормозить".

Если ваш смартфон стал очень медленным, то обратите внимание на шесть распространенных причин. Об этом пишет издание Readerʼs Digest.

Почему телефон тормозит? Возможно, суть проблема кроется в одной из этих частых причин:

  • У вас мало места для хранения. Следует выполнить ревизию, убрав ненужные файлы и приложения.
  • У вас плохое соединение Wi-Fi. Плохое соединение приводит к зависанию гаджета при попытке загрузить обновления и веб-страницы.
  • Операционная система вашего телефона устарела. Обязательно загружайте обновления, чтобы исправить ошибки и проблемы, по которым и происходит замедление работы гаджета. Более того, обновления способствуют тому, чтобы смартфон работал быстрее.
  • Кэш вашего телефона или оперативная память заполнены. Очистите смартфон от всего лишнего – и он начнет "летать".
  • У вас слишком много приложений. Удалите программы, которые вы не используете.
  • Батарея вашего телефона старая. Из-за аккумулятора, у которого истекает срок годности, снижается производительность устройства и скорость обработки. Возможно, стоит заменить батарею на новую.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему смартфон может медленно заряжаться. Обратите внимание на качество зарядного устройства и не трогайте смартфон, пока он подключен к питанию.

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