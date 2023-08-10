Многие этого не знают: какие подводные камни таит "режим полета" на смартфоне

"Режим полета" может облегчить жизнь, но иногда он не подходит

Функция "режим полета" на телефоне может помочь сохранить заряд, избавить от лишних звонков и не только. Однако есть у нее и несколько минусов.

Об этом рассказал портал itechua.

Режим полета – это функция, отключающая передачу всех сигналов. После ее активации все виды передачи данных (Wi-Fi, Bluetooth, GPS, сотовая связь) отключаются. При этом есть возможность вручную включить Wi-Fi и Bluetooth.

Как следует даже из названия, этот режим обязательно нужно включать в самолете. В противном случае телефон будет подключаются к сотовым вышкам, создавая помехи для датчиков и системы навигации самолета.

Однако диапазон использования этого режима не ограничивается полетом.

Он также полезен:

на важных встречах (в театре, храме, других подобных местах) — чтобы вызов или сообщение не прозвучали в неподходящий момент

во время зарядки — тогда она пройдет гораздо быстрее

для экономии заряда батареи — устройство не подключается и не проверяет состояние всех беспроводных сетей

ночью — будильник сработает, а вот сообщения и звонки не помешают сну

во время игры — режим полета избавит от надоедливой рекламы

При этом, наряду с очевидными плюсами, у этой функции есть и свои минусы. Например, если забыть отключить ее, можно пропустить важный звонок или SMS. Также, когда режим полета активирован, невозможно пользоваться мобильным интернетом и раздавать его. Кроме того, не получится включить радио на телефоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может функция "Не беспокоить" в телефоне.