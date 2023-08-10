Одна привычка сокращает жизнь телефону: не все о ней знают

Вибрации могут плохо сказаться на сроке службы вашего гаджета

Наши мобильные телефоны стареют по разным причинам. Даже одна распространенная привычка пользователей незаметно для них сокращает срок службы устройства.

Речь идет об уведомлениях с вибрацией, которая значительно разряжает смартфон. Об этом говорится в материале Readerʼs Digest.

Если вы используете вибрации для уведомлений, то знайте, что так ваш гаджет быстрее придет в негодность. Смартфон, как и любой другой инструмент или устройство, стареет и теряет эффективность по мере того, как им пользуются. Даже такие небольшие дополнения, как вибрирующие уведомления, увеличивают нагрузку на телефон.

Привычка оставлять виброрежим всегда активным усложняют работу смартфона. Гаджет не должен постоянно работать на полную мощность, когда в этом нет необходимости. Пользователи должны давать своему устройству перерыв, иначе срок годности телефона быстро исчерпает себя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с помощью каких настроек можно сэкономить заряд мобильного телефона и продлить автономное время работы гаджета. А еще мы писали о важных нюансах, связанных с зарядкой смартфона. Эксперты определили процент, до которого не стоит разряжать устройство.