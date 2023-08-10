Телефон будет работать сутки напролет, если удалить эти пять программ – "пожирателей" батареи

На вашем смартфоне точно найдется одна из программ, виновных в исчерпании заряда

Автономное время работы мобильного телефона будет более длительным, если на устройстве нет программ – "пожирателей" заряда. Разряжают гаджет, среди прочего, популярные социальные сети и ресурсы.

Стоит обратить внимание на пять приложений, которые больше всего разряжают смартфон. Об этом рассказывает издание Readerʼs Digest.

Если у вас есть одно из этих приложений, то не удивляйтесь, что гаджет мгновенно "сдыхает". Выделяют пять приложений которые больше всего разряжают батарею смартфона. В этом числе оказались:

Snapchat,

Google Maps,

Netflix,

Amazon,

Facebook

Что касается популярной соцсети, то удаление мобильного приложения Facebook с телефонов Android может сэкономить пользователям до 20% времени автономной работы. А если убрать с устройства и соответствующий Messenger, то время загрузки других приложений может увеличиться на 15%. Facebook значительно нагружает аккумулятор, так как обычно продолжает работать в фоновом режиме, даже если пользователь не активен.

Стоит признать, что не у всех есть возможности удалить приложение Facebook, чтобы сэкономить заряд телефона. В этом случае есть альтернативное решение. Как ранее писал "Телеграф", с помощью простых способов вы предотвратите разряжение смартфона этой популярной программой.