Нужна только ручка или проволока: этот лайфхак продлит жизнь вашего зарядного устройства

Придется уделить этому всего пару минут вашего времени

Многие сталкивались с тем, что кабель для зарядки гаджетов приходит в негодность из-за повреждений, вызванных частым сгибанием при использовании, — но мало кто знает, что есть простой способ, как этого избежать.

Как пишет Medium, для этого нужна только автоматическая ручка (также может подойти кусочек проволоки).

Если у вас завалялась старая автоматическая ручка, Вы можете разобрать ее, достать пружину и надеть ее на кабель, зафиксировав у порта зарядки, — в месте, которое чаще всего сгибается, в результате чего кабель повреждается и приходит в негодность. Пружинка будет держать этот участок шнура, сильно уменьшая угол сгиба, что не даст ему заламываться и ломаться.

Если же у вас нет ручки с пружинкой, можно аккуратно обкрутить кабель тонкой проволокой, чтобы она зафиксировала шнур таким же образом.

На все это понадобится буквально несколько минут вашего времени.

Вот как должен выглядеть кабель вашей зарядки после этих манипуляций

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что стоит сделать, если ваш гаджет внезапно стал плохо заряжаться, — в некоторых случаях эту проблему можно решить дома самостоятельно.