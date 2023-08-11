Назван злейший враг батареи: из-за чего телефон быстро разряжается

Уделите внимание некоторым настройкам, чтобы сэкономить заряд гаджета

Чем дольше мобильный телефон сохраняет заряд, тем удобнее им пользоваться. Увеличить автономное время работы гаджета могут небольшие изменения в настройках дисплея.

Экран – злейший враг батареи, который разряжает смартфон. Но есть способ исправить это, рассказывает издание Readerʼs Digest.

Если ваш гаджет слишком быстро теряет проценты заряд, то, возможно, ваш экран всегда остается очень ярким. Огромные дисплеи современных смартфонов могут забирать всю энергию аккумулятора.

Чтобы сэкономить заряд телефона, рекомендуется активировать одну функцию — адаптивную яркость. Режим легко включить в настройках. Такая настройка сделает так, что ваш гаджет будет автоматически регулировать яркость экрана в соответствии с окружающей средой.

Если возможно, то установите уровень яркости на минимально возможный. Кроме того, желательно уменьшить время ожидания, чтобы экран не оставался активным долго, когда вы перестаете им пользоваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что смартфон может мгновенно разряжаться из-за приложений – "пожирателей" батареи. Популярные соцсети и ресурсы, которыми все пользуются, могут являться главными виновниками низкого уровня заряда на вашем гаджете.