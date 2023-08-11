Не обязательно бежать к мастеру: как избавиться от битых пикселей на экране телефона
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Причины возникновения проблемы бывают разные
Экран — "лицо" телефона и проблемы с ним всегда очень досаждают. Однако можно самостоятельно избавиться не только от мелких царапин, но и от битых пикселей.
О том, как это сделать, рассказал портал itechua.
Битые пиксели бывают трех видов:
- горячий пиксель – белая точка;
- мертвый пиксель – черная точка;
- застрявший пиксель – цветная точка.
Причины их появления разные: это может быть и перегревание телефона, и негативное воздействие магнитных полей, и последствия падений и ударов.
Есть несколько способов убрать битые пиксели самостоятельно с помощью специальных приложений. Сначала их нужно выявить, воспользовавшись программами.
- JScreenFix – подходит как для MacOS, так и для iOS, для результата нужно использовать несколько раз
- Dead Pixel Test – бесплатное приложение для Android с понятным интерфейсом
Чтобы продиагностировать экран на битые пиксели, сначала нужно тщательно протереть экран мягкой салфеткой. Далее — установить заводские настройки, в том числе и разрешение экрана.
После этого необходимо осмотреть экран на наличие битых пикселей, переключая цвета (белый, красный, черный, синий, желтый и зеленый). Для этого можно использовать картинки и видео, либо программу Монитор тест.
Обнаружив неисправные точки, можно приступать к их устранению.
Как это сделать:
- запустить программу Bad Crystal
- переместить окошко с мигающими точками на проблемные места
- подождать полчаса и посмотреть, решена ли проблема. Если битые пиксели еще остались — повторить процедуру
Другой способ:
- внимательно осмотреть экран и запомнить расположение поврежденных пикселей
- выключить телефон
- ватной палочкой или стилусом аккуратно проглаживать проблемные места в течение 15-20 минут, периодически включая смартфон, чтобы проверить результат.
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