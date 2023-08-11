Не обязательно бежать к мастеру: как избавиться от битых пикселей на экране телефона

Причины возникновения проблемы бывают разные

Экран — "лицо" телефона и проблемы с ним всегда очень досаждают. Однако можно самостоятельно избавиться не только от мелких царапин, но и от битых пикселей.

О том, как это сделать, рассказал портал itechua.

Битые пиксели бывают трех видов:

горячий пиксель – белая точка;

мертвый пиксель – черная точка;

застрявший пиксель – цветная точка.

Причины их появления разные: это может быть и перегревание телефона, и негативное воздействие магнитных полей, и последствия падений и ударов.

Есть несколько способов убрать битые пиксели самостоятельно с помощью специальных приложений. Сначала их нужно выявить, воспользовавшись программами.

JScreenFix – подходит как для MacOS, так и для iOS, для результата нужно использовать несколько раз

Dead Pixel Test – бесплатное приложение для Android с понятным интерфейсом

Чтобы продиагностировать экран на битые пиксели, сначала нужно тщательно протереть экран мягкой салфеткой. Далее — установить заводские настройки, в том числе и разрешение экрана.

После этого необходимо осмотреть экран на наличие битых пикселей, переключая цвета (белый, красный, черный, синий, желтый и зеленый). Для этого можно использовать картинки и видео, либо программу Монитор тест.

Обнаружив неисправные точки, можно приступать к их устранению.

Как это сделать:

запустить программу Bad Crystal

переместить окошко с мигающими точками на проблемные места

подождать полчаса и посмотреть, решена ли проблема. Если битые пиксели еще остались — повторить процедуру

Другой способ:

внимательно осмотреть экран и запомнить расположение поврежденных пикселей

выключить телефон

ватной палочкой или стилусом аккуратно проглаживать проблемные места в течение 15-20 минут, периодически включая смартфон, чтобы проверить результат.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие подводные камни таит "режим полета" на смартфоне.