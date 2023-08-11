Сэкономите часы: три простые уловки, чтобы телефон "летал"

Пользователям советуют немного изменить настройки, чтобы ускорить загрузку гаджета

Мобильный телефон, который работает очень медленно и "тормозит", не нужен никакому пользователю. Однако есть возможность исправить это, немного изменив настройки.

Обратите внимание на три простых трюка, благодаря которым ваш смартфон будет "летать", а не "виснуть". Об этом пишет Mirror.

Как ускорить работу телефона

Конечно, нет волшебной палочки, которой можно взмахнуть и улучшить производительность гаджета. Но несколько простых шагов помогут решить проблему с медленным телефоном.

Во-первых, очистите место для хранения. Зайдите в "Настройки", нажмите "Хранилище", затем "Освободить место". Вы сможете удалить неиспользуемые приложения, большие файлы или мусор. Это не только улучшит производительность устройства, но и освободит место для других файлов.

Во-вторых, закройте приложения. Найдите перечень открытых программ на телефоне (обычно это меню доступно на быстрой кнопке или открывается с помощью жеста, к примеру, смахивания вверх по экрану). Закройте все приложения.

В-третьих, отключите анимацию приложений. Анимации занимают много памяти. Чтобы отключить их, перейдите в "Настройки" > "Универсальный доступ" > "Текст и дисплей". Затем просто нажмите кнопку "Удалить анимацию". Это один из самых быстрых способов заметно повысить производительность гаджета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон быстро разряжается. А еще мы писали, как уберечь гаджет от перегрева.