Быстро зарядить смартфон возможно: включите только одну функцию

Существенно сократить время зарядки телефона реально

Многим пользователям не нравится длительность процесса зарядки мобильного телефона, поэтому они пытаются найти способы ускорения данного процесса.

К счастью, есть эффективный способ, позволяющая значительно ускорить процесс восстановления уровня заряда аккумулятора. Этот метод заключается в активации функции "режим полета" или режима "В самолете". Об этом пишет itechua.

Что нужно сделать

В разделе уведомлений найдите маленький кружок с иконкой, изображающей самолет. Нажмите на нее. В результате этого действия соответствующая функция будет активирована.

Сразу же будут приостановлены все фоновые процессы, которые замедляют процесс зарядки смартфона. Это означает, что гаджет перестанет искать сигнал мобильной сети и Wi-Fi. Также будут отключены Bluetooth и GPS. Таким образом, в "режиме полета" уровень заряда аккумулятора будет увеличиваться быстрее.

Тем не менее стоит учесть следующее: во время зарядки мобильного устройства в этом режиме нельзя будет совершать звонки или пользоваться интернетом.

Ранее мы писали, как правильно заряжать смартфон — от розетки или USB-порта. Узнайте, какой способ будет лучше именно для вас.