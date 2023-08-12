Большинство этого не знают: почему смартфон царапается даже в чехле и как этого избежать
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несложная процедура защитит от проблем
Чехол — хорошая защита смартфона от внешних повреждений, однако многие совершают ошибку, из-за которой телефон может повредиться даже в нем.
О том, что нужно делать регулярно, чтобы этого не произошло, рассказал портал itechua.
Многие надев чехол на телефон, уверены, что обеспечили ему надежную защиту. Однако чехол не герметичен и в него неизбежно попадают мелкие соринки, пыль, песчинки. Твердые частички могут поцарапать телефон.
Чтобы этого избежать, необходимо взять себе за правило регулярно снимать чехол с телефона и чистить от накопившегося мусора. Эту процедуру нужно проводить хотя бы дважды в месяц.
Сначала из чехла нужно вытрусить мелкие соринки, а потом тщательно вымыть его используя мыльный раствор. После "купания" его нужно тщательно выполоскать и вытереть насухо.
Когда он полностью просох, можно снова вернуть в него телефон. Теперь устройство снова будет защищено от царапин и потертостей. Важно не забывать регулярно чистить чехол.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть чистоту пожелтевшему силиконовому чехлу на телефон.
Также мы писали, как самостоятельно избавиться от битых пикселей на экране смартфона.