Большинство этого не знают: почему смартфон царапается даже в чехле и как этого избежать

Несложная процедура защитит от проблем

Чехол — хорошая защита смартфона от внешних повреждений, однако многие совершают ошибку, из-за которой телефон может повредиться даже в нем.

О том, что нужно делать регулярно, чтобы этого не произошло, рассказал портал itechua.

Многие надев чехол на телефон, уверены, что обеспечили ему надежную защиту. Однако чехол не герметичен и в него неизбежно попадают мелкие соринки, пыль, песчинки. Твердые частички могут поцарапать телефон.

Чтобы этого избежать, необходимо взять себе за правило регулярно снимать чехол с телефона и чистить от накопившегося мусора. Эту процедуру нужно проводить хотя бы дважды в месяц.

Сначала из чехла нужно вытрусить мелкие соринки, а потом тщательно вымыть его используя мыльный раствор. После "купания" его нужно тщательно выполоскать и вытереть насухо.

Когда он полностью просох, можно снова вернуть в него телефон. Теперь устройство снова будет защищено от царапин и потертостей. Важно не забывать регулярно чистить чехол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть чистоту пожелтевшему силиконовому чехлу на телефон.

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