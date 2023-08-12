Как быстро зарядить смартфон: два лайфхака, которые ускорят процесс

Не забудьте закрыть все программы в фоновом режиме

Учитывая, что смартфон является незаменимой вещью в жизни современного человека, за ним необходимо правильно ухаживать и следить за уровнем батареи. Бывают случаи, когда гаджет нужно зарядить очень быстро, а для этого можно воспользоваться двумя простыми, но действенными лайфхаками.

В материале Radiotrek рассказано, что нужно сделать с мобильным устройством, чтобы повысить уровень своего заряда за короткое время и продолжить с ним работать.

Как ускорить зарядку смартфона

Эксперты советуют обратить внимание в первую очередь на том, чем именно вы заряжаете гаджет, потому что предпочтение следует отдавать зарядке от розетки и "родному" зарядному устройству. В крайних случаях можно использовать павербанк, USB-порт компьютера и т.д. Если у вас есть возможность зарядить смартфон только через USB-порт, тогда выключите процесс синхронизации и включите функцию "Только зарядка" и тогда процесс пойдет быстрее.

Кроме этого, ускорить зарядку поможет "режим полета", чтобы гаджет перестал поддерживать Wi-Fi, Bluetooth, мобильную сеть и GPS и не растрачивать зря свою энергию. Чуть более радикальным методом является отключение телефона вообще – так он зарядится на 25 процентов быстрее.

Плюс ко всему, не забудьте закрыть все программы, потому что они могут работать в фоновом режиме.

"Телеграф" писал ранее, как часто нужно перезагружать смартфон. Эксперты дали несколько дельных советов.