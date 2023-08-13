Почему не заряжается телефон: три причины

Проверить стоит не только розетку

Какое действие может быть более простым, чем подключить телефон к зарядке? Тем не менее даже при такой элементарной операции могут возникнуть трудности. Например, ваш любимый гаджет может "отказываться" заряжаться от зарядного устройства.

Называем наиболее часто встречающиеся ошибки, которые возникают при подзарядке смартфона, и рекомендации по действиям в таких ситуациях. Эти проблемы актуальны для множества пользователей, пишет Funduk.ua.

Почему мобильный телефон не заряжается

Проверьте функционирование розетки. Если она работает исправно, попробуйте проверить адаптер, например, подключив телефон к ноутбуку для зарядки. Причиной проблем с зарядкой может быть поврежденный кабель, что может произойти, если вы используете устройство во время зарядки. Рекомендуется попробовать использовать другой кабель. Еще одной возможной причиной неполадок может быть засорение разъема для зарядки, что препятствует нормальной зарядке устройства. В таком случае рекомендуется произвести его тщательную очистку.

Если предложенные методы не приведут к решению проблемы, то необходимо будет обратиться в сервисный центр.

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