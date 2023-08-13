Как ускорить интернет на телефоне: пять самых простых способов

Сделайте это и попрощайтесь со своими проблемами

Низкая скорость мобильного интернета может вызвать значительное раздражение, но имеются простые рекомендации, которые способствуют улучшению скорости загрузки видео, веб-страниц и функциональности мессенджеров.

Существуют пять простых методов, которые помогут вам избавиться от проблем с мобильным интернетом. Об этом пишет hindustantimes.

1. Очистите кэш

Кроме емкости встроенной памяти, скорость мобильного интернета также зависит от кэша. Произведя очистку кэша, вы заметите значительное увеличение скорости загрузки.

2. Закройте лишние программы

Если приложения на вашем устройстве активны в фоновом режиме, это может привести к уменьшению скорости вашего мобильного интернета. Скорость связана с количеством одновременно запущенных программ: чем больше активных программ, тем медленнее будет функционировать интернет.

3. Выключите автоматическое обновление программ

Программы обновляются автоматически, без вашего вмешательства. Однако рекомендуется выполнять обновления программ вручную.

4. Используйте другой браузер

Улучшенные варианты браузеров функционируют намного быстрее, чем их полнофункциональные аналоги.

5. Сбросьте настройки сети

Выделите "Настройки", "Мобильные сети", "Оператор сети", "Выбрать автоматически", "Выключить". После этого выберите вручную провайдера и перезагрузите телефон.

Ранее "Телеграф" рассказывал, можно ли оставлять включенным мобильный интернет, если вы им не пользуетесь. Специалисты дали свой ответ.