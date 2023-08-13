Что произойдет с телефоном, если оставлять его ночью на зарядке

Перестаньте каждый раз заряжать смартфон до 100%, и вот почему

Многие пользователи предпочитают оставлять мобильный телефон на зарядке на всю ночь. Однако так гаджет достигнет максимальной отметки, но будет вынужден снова и снова добирать заряд.

Заряжать смартфон до 100% нельзя, как и оставлять с зарядным устройством в течение ночи. Об этом говорится в материале Readerʼs Digest.

Так, подключать телефон к сети и ложиться спать – плохая привычка, хотя и пробуждение с полным зарядом может быть удобным. Однако когда ночью гаджет доходит до 100%, то будет продолжать получать небольшие подзарядки, чтобы поддерживать 100-процентный заряд. В результате батарея работает непрерывно.

Более удачное решение — не заряжать аккумулятор вашего телефона полностью. Если же каждый раз доводить смартфон до отметки в 100%, то высокое напряжение будет подвергать батарею стрессу и со временем износит ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может быстро разряжаться. Вероятно, главные "пожиратели" батареи – популярные приложения. Если их удалить, автономное время работы гаджета вырастет в разы.