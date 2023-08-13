Как помешать телефону вас "подслушивать": нужно включить всего одну опцию

Рассказываем про один из способов защитить свои личные данные

Для многих не является секретом, что гаджеты собирают ваши личные данные для создания таргетированной рекламы, — но есть одна простая функция, которая поможет обезопасить себя от такой "прослушки".

Как это работает, и как с этим бороться, рассказывает lifehacker.

Наверное, каждый хоть раз замечал, как в списках предложенной рекламы появляются товары, которые вы незадолго до этого искали в поиске, или просто обсуждали с кем-то, — это и есть пример того, как ваши личные данные, собранные гаджетами, используются для создания таргетированной рекламы.

Один из способов, как обезопасить информацию о себе, является технология VPN. Многим она известна как просто способ просматривать заблокированные сайты, однако на самом деле сфера ее применения куда шире.

VPN шифрует ваш трафик и переправляет его через отдаленные сервера в других странах. Это помешает трекерам отслеживать информацию о вас и ваше местоположение. Среди популярных ВПН-сервисов можно отметить такие как: Proton VPN, NordVPN, Surfshark VPN, VPN TunnelBear, Cyber-Ghost VPN . Но их очень много, и каждый может выбрать себе какой-то по вкусу.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему телефон нельзя оставлять на зарядке на всю ночь.