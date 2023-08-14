Что сделать с телефоном перед путешествием: отпуск пройдет без приключений

Так вы избежите проблем и хорошо проведете время

Лето представляет собой период, когда многие отправляются в путешествия, особенно за границу. Перед началом поездки важно не только подготовить свой дом, уладить финансовые вопросы, собрать все необходимые документы и аккуратно упаковать вещи, но также уделить внимание своему мобильному телефону.

Внесение изменений в функционирование устройства может предотвратить ряд трудностей в период отдыха, пишет "Хочу" Рассказываем, какие шаги следует предпринять со смартфоном перед отпуском, чтобы избежать возможных неприятностей в дороге и на отдыхе.

Проверьте зарядку

Стоит полностью зарядить мобильное устройство. Также стоит проверить состояние зарядных устройств и иметь с собой дополнительную зарядку. Разумно взять с собой внешний аккумулятор.

Отключите мобильные данные

Если у вас осталась SIM-карта от местного мобильного оператора в вашей стране, лучше выключить передачу данных. Это важно, так как случайно может возникнуть автоматическое подключение к мобильному интернету. Если такое произойдет за границей, вы рискуете столкнуться с высокими дополнительными платежами из-за роуминга. Во время путешествия лучше использовать Wi-Fi или приобрести SIM-карту местного оператора.

Установите необходимые приложения

Во время путешествия за границу стоит установить специальные приложения, вроде навигационных инструментов и карт местности, которые можно использовать даже без доступа к интернету. Также нужно задуматься о загрузке переводчиков и приложений для покупки билетов на местный транспорт. Это значительно упростит ваше путешествие и поможет сэкономить время.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если телефон перестал заряжаться после попадания воды. Есть четыре пути решить проблему.