Будильник больше не проспите: понадобятся только телефон и пустая чашка

Особенно такие уловки помогут устаревшим моделям мобильных.

Громкость и четкость воспроизведения звуков смартфоном – важные характеристики, по которым мы выбираем технику. И хотя сегодня существует немало внутренних настроек, которые помогут настроить звучание вашего гаджета, есть и подручные средства, способные на это. Как, например, обычная пустая чашка.

Об этом сообщает "Апостроф". Следует подчеркнуть, что с помощью этого лайфхака можно не только слушать любимые песни на большей громкости, но и позаботиться о том, чтобы не просыпать утром надоедливый будильник.

Пустая емкость — чашка или стакан, что вам больше нравится, — создают дополнительное объемное пространство вокруг динамика, позволяющее нарастить звучание. Если оставить телефон в чашке на ночь, то утром вы вряд ли сможете проспать, ведь будильник будет упорнее вмешиваться в ваш сон.

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы телефон находился в чашке так, чтобы динамика не было видно. Также не стоит ставить емкость на край стола или прикроватной тумбы, чтобы не разбить обе хрупкие вещи.

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