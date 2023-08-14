Как выбрать лучшую USB-флешку: 5 актуальных моментов

Рассказываем, на какие характеристики флеш-накопителя обратить внимание, чтобы не ошибиться с выбором

Флешка — не самый надежный накопитель для длительного хранения важной информации, но, тем не менее, продолжает оставаться одним из самых востребованных товаров для пользователей, которым нужно передавать или сохранять файлы большого размера. Также флешку можно подарить коллегам или друзьям, особенно, если она выполнена в виде стильного брелка или имеет другой оригинальный дизайн.

Портал iTechua советует, на какие характеристики USB-накопителя обратить внимание. Эти факторы помогт сориентироваться и сделать правильный выбор.

Как выбрать флешку USB — 5 моментов

Стандарт USB

Существует три типа интерфейса флешки:

USB 2.0 — самый старый и медленный стандарт, чаще всего попадается в дешевых флешках. Пропускная способность — 480 Мбит/с.

USB 3.2 Gen 1 – более современный, 5 Гбит/с.

USB 3.2 Gen 2 – самый современный, с пропускной способностью 10 Гбит/с. Во флешках встречается довольно редко.

Пропускная способность интерфейса не означает, что скорость передачи файлов такой же. Обратите внимание, что большие файлы передаются быстрее, чем много мелких, поэтому лучше их заархивировать.

Скорость

Скорость чтения – если флешка большого объема, но скорость записи невысокая, то пользоваться ею будет не комфортно. Этот параметр важен, если вы планируете работать с флешки с программами или устанавливать их с флешки. Частично на скорость указывает стандарт USB, но лучше смотреть скорость чтения и записи в характеристиках или обзорах моделей разных производителей.

Хорошая USB 3.0 флешка может выдавать скорость записи до 100 МБ/с и даже выше. Флешки с USB 2.0 обычно не выдают более 20 МБ/с для записи.

Объем

Минимальный на сегодня объем – 4 ГБ. Такие маленькие флешки удобно использовать для хранения документов. Стоит она практически столько же, сколько и накопители большего объема и будет, скорее всего, выпущена малоизвестным производителем. Флешки популярных брендов, как правило, выпускаются объемом от 16 ГБ.

Флешки от 16 до 32 ГБ можно считать универсальными, подходящими как для хранения документов, так и для программ, фотографий или музыки. При этом для просмотра фильмов на телевизоре с USB-портом лучше ориентироваться на 64 ГБ и выше — один фильм в формате 1080p может занимать около 15 гигабайт.

Форм-фактор

Самый распространенный формат – флешка со съемным колпачком, который защищает разъем пыли, влаги или механических повреждений. Из минусов — колпачки часто теряются, если он не зафиксирован на корпусе.

На флешках с цельным корпусом разъем не защищен, но они, как правило, компактнее. Флешки с поворотной конструкцией закрывают разъем, но не герметично. Выдвижные флешки не очень практичны из-за риска поломки или плохой фиксации.

Поддержка OTG

Ряд накопителей могут работать со смартфонами и другими устройствами. В этом случае в них должен быть интерфейс USB Type-C или microUSB. Также могут быть модели, у которых сразу несколько разъемов. Это полезно, если в смартфоне нет слота для карты памяти.

Ранее мы рассказывали, почему ноутбук шумит и становится источником неприятного, громкого шума. Предлагаем ознакомиться с основной причиной этой проблемы и получить рекомендации по ее устранению.