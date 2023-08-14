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Нужно изменить всего один параметр: малоизвестный способ сэкономить заряд телефона

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
pinterest.com Новость обновлена 14 августа 2023, 21:10

Это может помочь владельцам новых моделей телефонов

Хотя с каждым годом телефоны становятся все "умнее" и технологичнее, пожалуй, единственный параметр, который всем и всегда важен, — это то, как долго держит заряд батарея гаджета. И есть ряд способов, как сэкономить ее расход.

Об одном из малоизвестных способов рассказывает издание lifehacker.

Заметим, что этот способ сработает только на новых телефонах, выпущенных в последние пару лет, — в более ранних версиях нужной функции просто нет.

Речь идет о функции 5G. Она дает отличное качество и скорость связи, однако потребляет много энергии, при этом часто "ест" заряд даже в то время, когда в этой функции нет необходимости. Чтобы сэкономить расход батареи, можно перейти в режим автоматической работы 5G.

На iPhone это можно сделать следующим образом:

  • перейдите в "Настройки" -> "Сотовая связь" или "Мобильные данные";
  • там зайдите в параметры, найдите раздел "Голос и данные", и в нем функцию 5G Auto.

На Android этот функционал может включаться по-разному, в зависимости от модели. Попробуйте поискать нужный параметр в разделе "Настройки" -> "Сеть и Интернет".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как помешать вашим устройствам следить за вами.

Теги:
#Телефон #Лайфхак