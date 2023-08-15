Как ускорить работу смартфона в один "клик": не все знают

Дайте любимому гаджету "отдохнуть"

Сегодня смартфоны стали неотъемлемой составляющей нашей повседневной жизни, но далеко не каждый пользователь ознакомлен с полезными советами по правильной эксплуатации этих устройств, даже спустя длительный период использования.

Специалисты считают, что для увеличения срока службы телефона следует регулярно выполнять одно простое действие хотя бы один раз в неделю. Об этом пишет itechua.

Что нужно делать со смартфоном

Эксперты рекомендуют проводить перезагрузку устройства, особенно если оно начинает замедляться или возникают трудности с функционированием приложений. Раз в неделю рекомендуется выключать телефон на 60 секунд, чтобы предоставить ему возможность "отдохнуть", после чего можно снова включить его.

Такое простое действие позволит освободить оперативную память смартфона, уменьшить вероятность возникновения сбоев, повысить общую скорость его функционирования и продлить срок службы батареи. Важно помнить, что даже когда экран выключен, гаджет по-прежнему остается активным, поэтому имеет смысл предоставить ему перерыв.

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