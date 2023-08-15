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Больше вреда, чем пользы? В чем минусы функции "продуктивный режим" на телефоне

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Телефон
Телефон. Фото pixabay.com

Производители рекламируют ее, как механизм для ускорения устройства

Современные смартфоны располагают рядом функций, который делают пользование более удобным. Например, режим полета может пригодиться не только в самолете, а функция "продуктивный режим" способна увеличить скорость игры, но имеет несколько недостатков.

О том, как на деле работает эта функция, рассказал портал itechua.

"Продуктивный режим" улучшает производительность телефона до максимально возможного уровня, используя центральный и графический процессор. Вместе с тем его активация приводит к интенсивному расходу уровня энергии и может привести к перегреву устройства.

Производители рекламируют функцию, как механизм для ускорения устройства, однако эксперты неоднозначно к ней относятся. Так, опытным путем они обнаружили, что в обычных условиях использования (запуск социальных сетей, звонки, просмотр видео и т.п.) заметных изменений запуск этого режима не дает. Результаты тестов свидетельствуют о незначительном улучшении производительности в пределах 1-2%.

При этом, если запустить продуктивный режим во время игры на телефоне, ее скорость увеличится, так как ресурсы будут перераспределены в пользу игры, а фоновые приложения отключены.

Еще один минус — повышенное энергопотребление, так как продуктивный режим может остановить даже системные процессы, которые затем автоматически запускаются, приводя к дополнительным затратам заряда.

Эксперты подчеркивают, что эффективность этой функции зависит от модели устройства и его технических характеристик. Так, флагманские смартфоны незначительно реагируют на ее активацию, так как в них встроена система предотвращения перегрева процессора. В то же время на бюджетных моделях изменение будет более заметным, но надо следить, чтобы процессор и корпус не перегревался.

Почти во всех моделях смартфонов, поддерживающих эту функцию, ее можно включить в настройках, пункт "Батарея".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что может функция "Не беспокоить" на телефоне.

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#Смартфон #Телефон #Функция