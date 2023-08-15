Больше вреда, чем пользы? В чем минусы функции "продуктивный режим" на телефоне

Производители рекламируют ее, как механизм для ускорения устройства

Современные смартфоны располагают рядом функций, который делают пользование более удобным. Например, режим полета может пригодиться не только в самолете, а функция "продуктивный режим" способна увеличить скорость игры, но имеет несколько недостатков.

О том, как на деле работает эта функция, рассказал портал itechua.

"Продуктивный режим" улучшает производительность телефона до максимально возможного уровня, используя центральный и графический процессор. Вместе с тем его активация приводит к интенсивному расходу уровня энергии и может привести к перегреву устройства.

Производители рекламируют функцию, как механизм для ускорения устройства, однако эксперты неоднозначно к ней относятся. Так, опытным путем они обнаружили, что в обычных условиях использования (запуск социальных сетей, звонки, просмотр видео и т.п.) заметных изменений запуск этого режима не дает. Результаты тестов свидетельствуют о незначительном улучшении производительности в пределах 1-2%.

При этом, если запустить продуктивный режим во время игры на телефоне, ее скорость увеличится, так как ресурсы будут перераспределены в пользу игры, а фоновые приложения отключены.

Еще один минус — повышенное энергопотребление, так как продуктивный режим может остановить даже системные процессы, которые затем автоматически запускаются, приводя к дополнительным затратам заряда.

Эксперты подчеркивают, что эффективность этой функции зависит от модели устройства и его технических характеристик. Так, флагманские смартфоны незначительно реагируют на ее активацию, так как в них встроена система предотвращения перегрева процессора. В то же время на бюджетных моделях изменение будет более заметным, но надо следить, чтобы процессор и корпус не перегревался.

Почти во всех моделях смартфонов, поддерживающих эту функцию, ее можно включить в настройках, пункт "Батарея".

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