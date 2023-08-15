Как защитить телефон от взлома: главное правило

Простая ошибка, о которой должен знать каждый пользователь, чтобы сохранить свои данные в безопасности

Сегодня в телефонах содержится гораздо больше конфиденциальной информации, чем когда-либо ранее. Данные о банковских картах и счетах, семье, документы, личные фотографии и видео — все это может попасть в руки мошенников. Поэтому пользователям следует особенно заботиться о безопасности своего смартфона и не подвергать риску свои данные.

Исполнительный вице-президент и руководитель группы безопасности в Samsung рассказал The Sun, где люди обычно ошибаются.

Как защитить личные данные в телефоне

Специалист предупредил пользователей о самой плохой возможной ошибке, которая может поставить под угрозу их устройства. По его словам, сомнительные приложения, загруженные со сторонних ресурсов, являются шлюзом для хакеров, чтобы проникнуть в устройство независимо от марки или производителя. Поэтому важно дважды подумать, откуда вы их загружаете.

"Худшая ошибка, которую может совершить пользователь, заключается в том, что он загружает программы из магазина, не заслуживающего доверия. А затем дает ненужные разрешения этим программам", — сказал руководитель группы безопасности в Samsung.

Эксперт рекомендует людям загружать программы только из проверенных магазинов, таких как Google Play Store, App Store, Galaxy Store.

В официальных магазинах приложений действует дополнительная функция защиты и безопасности Play Protect. В случае, если будет обнаружена потенциально вредоносная программа, она автоматически удаляется с устройства.

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