Телефон упал и не разбился: эти 4 скрытые поломки могут заявить о себе позже

Если не отремонтировать гаджет вовремя, то вернуть работоспособность будет сложно

Если после падения вашего смартфона вы не заметили на нем никаких внешних повреждений, это не значит, что их нет. Даже дисплей может остаться совершенно целым. Хотя, например, телефон может перестать заряжаться, это вы заметите сразу.

Портал iTechua отмечает, что в таких случаях, когда поломок не видно, многие продолжают пользоваться устройством. Однако не принять меры может стать грубой ошибкой, которая дорого обойдется.

Телефон упал — что делать

Даже если на телефоне нет видимых повреждений, они могут проявить себя намного позже. Уже тогда, когда что-то исправить будет сложно или вовсе невозможно.

В упавшем телефоне, даже если он выглядит целым снаружи, могли повредиться такие части:

материнская плата;

камера;

разъем для зарядки;

разъем для наушников.

Поначалу такие поломки могут себя никак не проявлять. А вот позже смартфон начинает зависать, тормозить, долго заряжаться или не держать заряд. Также могут возникнуть проблемы со съемкой фото или видео. Еще одна распространенная проблема, которая может проявиться позже — не работает сенсор на телефоне, целиком или частями.

Поэтому рекомендуется, даже если после падения ваш телефон выглядит нормально и функционирует без видимых пока сбоев, не пожалеть времени и протестировать его в сервисном центре. Время играет против вас — чем меньше его прошло после того, как телефон упал, тем выше шансы на устранение возможных поломок.

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