Зная это, вы избавитесь от этой вредной привычки: почему нельзя заряжать свой телефон до 100%

Автономность смартфона — очень важный критерий при выборе этого устройства.

Чтобы ваш смартфон продолжал иметь хорошую автономность, необходимо сохранить его аккумулятор. Поэтому, вы должны быть осторожны при зарядке мобильного телефона, чтобы оптимизировать его работу.

Чтобы батарея вашего смартфона работала очень долго и всегда работала хорошо, важно знать, как правильно заряжать телефон. К примеру, не следует заряжать телефон до 100 %, если аккумулятор смартфона разряжен, пишет santeplus. Почему — читайте далее.

Почему нельзя заряжать смартфон до 100%

Не рекомендуется заряжать смартфон до 100%, так как это может нанести вред аккумулятору. Действительно, если оставить смартфон подключенным к сети до тех пор, пока он не достигнет 100%, он будет склонен к перегреву, что может привести к повреждению его батареи и других компонентов.

Рекомендуется заряжать смартфон несколько раз в день на короткое время и не более чем на 80% во избежание перегрева устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего мобильный телефон может быстро разряжаться. Вероятно, главные "пожиратели" батареи – популярные приложения. Если их удалить, автономное время работы гаджета вырастет в разы.