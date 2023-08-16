Это грубая ошибка: что нельзя делать с телефоном после его падения

Телефон нужно отдать в ремонт своевременно

Многие из нас после падения телефона продолжают спокойно им пользоваться, хотя следует предпринять определенные меры.

Как говорят специалисты, даже на фоне отсутствия визуальных повреждений у гаджета могут быть поломки.

Не исключено, что они дадут о себе знать позже.

В частности, при падении в телефоне может повредиться материнская плата, камера, а также гнездо для зарядки или наушников.

Первое время такие поломки никак не будут "говорить" о себе, а позже ваше устройство начнет "тормозить". Могут возникнуть проблемы с созданием фотографий и с восполнением заряда аккумулятора.

Также со временем могут выйти из строя некоторые части дисплея.

Эксперты советуют отнести гаджет в сервисный центр, даже если он визуально цел. Чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность того, что поломки будут устранены.

Если же телефон не отдать в ремонт своевременно, то потом вернуть устройству работоспособность будет очень сложно.

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