Это грубая ошибка: что нельзя делать с телефоном после его падения
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Телефон нужно отдать в ремонт своевременно
Многие из нас после падения телефона продолжают спокойно им пользоваться, хотя следует предпринять определенные меры.
Как говорят специалисты, даже на фоне отсутствия визуальных повреждений у гаджета могут быть поломки.
Не исключено, что они дадут о себе знать позже.
В частности, при падении в телефоне может повредиться материнская плата, камера, а также гнездо для зарядки или наушников.
Первое время такие поломки никак не будут "говорить" о себе, а позже ваше устройство начнет "тормозить". Могут возникнуть проблемы с созданием фотографий и с восполнением заряда аккумулятора.
Также со временем могут выйти из строя некоторые части дисплея.
Эксперты советуют отнести гаджет в сервисный центр, даже если он визуально цел. Чем раньше вы это сделаете, тем больше вероятность того, что поломки будут устранены.
Если же телефон не отдать в ремонт своевременно, то потом вернуть устройству работоспособность будет очень сложно.
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