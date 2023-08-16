Как продлить срок службы батареи телефона: хитрости, которые нужно попробовать уже сейчас

Соблюдение этих рекомендаций может продлить срок службы телефона

Батареи в нашей электронике подвергаются ежедневному износу, из-за чего их способность удерживать заряд становится все слабее и слабее, оставляя нас с разряженным смартфоном или низким временем автономной работы ноутбука в самый неподходящий момент. К счастью, несколько уловок могут притормозить этот процесс.

Чтобы аккумулятор вашего телефона работал как можно дольше, существует настоятельно рекомендуемый метод зарядки вашего устройства, пишет Reader's Digest. И вы можете попробовать эти уловки прямо сейчас.

Как продлить срок службы батареи телефона

Первое, что отмечают специалисты, это то, что заряжать свой телефон нужно только частично, чтобы замедлить разрядку жизненного цикла ваших батарей. Оптимальный уровень заряда батареи составляет 25-85%.

Еще одна из главных причин, которая разрушает работоспособность аккумулятора вашего телефона, — это зарядка телефона более чем на 100 процентов, а также полная разрядка до нуля. Если вы будете делать это постоянно, ваша электроника в долгосрочной перспективе будет стареть быстрее.

Также специалисты рекомендуют уменьшить яркость экрана, отключить неиспользуемые функции, такие как определение местоположения, определенные приложения и уведомления, а также использовать режим пониженного энергопотребления, чтобы продлить срок службы батареи.

Ранее "Телеграф" писал, как нельзя заряжать мобильный телефон. Одна ошибка может вызвать возгорание.

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